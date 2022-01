Gerichtsprozess in Moers : Mit dem Messer auf schlafende Ehefrau eingstochen

Gerichtsprozess in Moers

Moers/Neukirchen-Vluyn Mit einem Küchenmesser hatte der Mann mehrfach auf seine schlafende Gattin eingestochen. Die 70-Jährige konnte ihn dazu bewegen, von ihr abzulassen. Trotzdem nahm die Geschichte ein trauriges Ende.

Die auswärtige Strafkammer des Landgerichts Kleve hat am Mittwoch die unbefristete Unterbringung eines 64 Jahre alten Mannes aus Neukirchen-Vluyn in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung angeordnet. Der Mann hatte – im Zustand der Schuldunfähigkeit – in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 2021 mehrfach mit einem Küchenmesser auf seine tief schlafende Ehefrau eingestochen.