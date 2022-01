Jahresprogramm für Moers ist erschienen : Geschichte bei Stadtführungen 2022 erleben

Moers Die Wirtschaftsförderung der Stadt hat einen Flyer mit dem Programm für das neue Jahr aufgelegt. Er enthält Führungen aus 31 Themen an 94 Terminen. Drei davon finden noch im Januar statt.

Der jetzt erschienene Flyer listet für die verbleibenden Januartage noch drei Führungen auf. Am Montag, 17. Januar, führt Karl Brand bei Vollmond auf die Halde Rheinpreußen zum Geleucht. Der Tour beginnt am 18.30 Uhr am Clubhaus der Freien Schwimmer, Römerstraße 790 am Baerler Busch (Abzweig „Waldsee“). Gute Kondition und festes Schuhwerk sind erforderlich.

Am Sonntag, 23. Januar, lässt Erika Ollefs bei der Nachwächterführung die Geschichten von Moers wieder lebendig werden. Der Rundgang beginnt um 17 Uhr am Denkmal Friedrich I. am Neumarkt. Die letzte Januarführung startet am Sonntag, 30. Januar um 11 Uhr am Haupteingang des Moerser Schlosses. Bernard Schmidt beleuchtet in der Stadtführung „Moers zur NS-Zeit“ die dunklen Abschnitte der Moerser Geschichte. Auch in der Grafenstadt gab es überzeugte Nationalsozialisten, ihre Opfer und Orte der Verfolgung. Mutige Menschen leisteten aber Widerstand gegen das Unrechtsregime. Die Spuren finden sich noch heute im Stadtbild.