Niederrheinischer Radwandertag : Burgerpark in Rheurdt war ein beliebtes Ziel für Radler

Burgerpark in Rheurdt war ein beliebtes Ziel für Radler

Mehr als 30.000 Radfahrende nahmen am diesjährigen Niederrheinischen Radwandertag teil. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Rheurdt Beim Niederrheinische Radwandertag starteten im Laufe des Tages 112 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Route in der Gemeinde Rheurdt. Weitere 315 Fahrradfahrer passierten die Stempelstelle im Burgerpark.

Unter dem Motto: „Stadt.Land.Genuss.“ haben sich 63 Orte zwischen Rhein und Maas mit 82 verschiedenen Routentipps am Niederrheinischen Radwandertag am ersten Sonntag im Juli beteiligt. Mehr als 30.000 Radfahrende waren während der Veranstaltung nach der zweijährigen Corona-Pause in der gesamten Region unterwegs.