Kiesabgrabung am Niederrhein : CDU in Alpen geißelt Hülskens Rechtsgutachten

Jurist Sascha Buchholz, Chef der CDU-Fraktion in Alpen, kritisiert das Kiesunternehmen Hülskens scharf. Foto: Armin Fischer (arfi )/Armin Fischer ( arfi )

Alpen/Kreis Wesel CDU-Fraktionschef Sascha Buchholz wirft dem Kiesunternehmen schlechten Stil und gezielte Einschüchterung von Kommunalpolitikern vor. Der Jurist wählt scharfe Worte.

Nun kommt auch Widerhall aus den Rathäusern gegen das vom Kiesunternehmen in Auftrag gegebene Rechtsgutachten, das die politische Absicht von Kreis und Kommunen angreift, sich potenzielle Abgrabungsflächen zu sichern, um sie so dem Zugriff der Kiesinduistrie zu entziehen (wir berichteten mehrfach). Dieses Vorgehen des Unternehmens bezeichnet Sascha Buchholz, Fraktionsvorsitzender der CDU im Alpener Rat, als „ganz schlechten Stil“. Hier werde eine „Grenze überschritten“, so der Jurist an der Spitze der CDU-Fraktion.

Kommunalpolitiker seien Ehrenamtler, so Buchholz, die in ihrer Freizeit „das Beste für ihre Kommune“ erreichen wollten. Dabei würden sie „mit hochkomplexen Themen“ konfrontiert. Dazu zähle auch der Kiesabbau, über den sie „nach bestem Wissen und Gewissen“ zu befinden hätten. Dabei sei wohl unumstritten, „dass alle lokalen Parteien und Fraktionen den Kiesabbau am Niederrhein ablehnen“. Aber ihre Argumente drängen beim Regionalverband Ruhr (RVR) nicht durch.

Es sei zwar das gute Recht eines betroffenen Unternehmens wie Hülskens, die diskutierte Ausübung eines kommunalen Vorkaufsrechts einer juristischen Prüfung zu unterziehen. Jeder wisse aber, dass „Juristerei keine Mathematik“ sei und Antworten auf juristische Fragen „nur sehr selten eindeutig“ ausfielen, „sondern vielmehr an den Kriterien des Einzelfalls auszulegen“ seien, so Buchholz. Zudem hingen die Antworten, die ein Mandant erhalte, nicht zuletzt davon ab, wen er frage. Zur Klärung gebe es am Ende den Rechtsweg.

Wenn aber ein Gutachten einzelnen Kommunalpolitikern direkt zugeleitet werde und sie „in der ehrenhaften Ausübung ihrer Überzeugung im Einsatz für ihre Heimat bereits im Vorfeld wegen einer angeblichen strafrechtlichen Bewertung vorverurteilt werden“, laufe das „allen guten Sitten zuwider“. Einem Politiker strafbares Handeln vorzuwerfen, wenn er Möglichkeiten prüfe, „um dem ganz überwiegenden Bürgerbegehren nachzugehen“, sei „mehr als befremdlich“.

Durch einen derartigen Versuch der Beeinflussung sei kaum noch eine objektive Entscheidung möglich. „Wer will sich schon strafbar machen und das auch noch für ein Ehrenamt“, lautet die rhetorische Frage des Juristen. Mutmaßlich sei genau das das taktische Ziel des Gutachtens. Diesem Effekt stellt Buchholz sich entgegen: „Es ist ohnehin schon schwer genug, motivierte Menschen für ein politisches Ehrenamt zu finden.“

(bp)