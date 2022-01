Jugendarbeit in Rheurdt : Awo-Bahnhof startet mit Zuversicht ins neue Jahr

Rheurdt Für den Awo Bahnhof Rheurdt und das H11 in Schaephuysen war 2021 ein herausforderndes Jahr. Trotzdem gehen die Verantwortlichen hoffnungsvoll mit neuen Plänen in das Jahr 2022.

Fast die Hälfte des Jahres mussten die beiden Jugendeinrichtungen für Präsenzangebote schließen. „Das hat uns aber wie im Vorjahr nicht davon abgehalten, zahlreiche Angebote zu gestalten“ berichtet Sabrina Kleinen, Einrichtungsleiterin. „Unsere täglichen digitalen Spieleabende während der Schließung waren ganz besonders, täglich haben wir uns abends vor dem Bildschirm getroffen und unzählige Stunden gespielt und dabei stundenlang gequatscht. Viele Jugendliche reden noch heute davon.“ Die Angebote „to go“ wurden ebenfalls sehr gut angenommen. Ein besonderes Highlight waren die Gemeinschaftsaktionen mit den anderen Jugendzentren im Kreis Kleve. Dazu zählten das „verschenkte Lächeln“, die „Gullydeckelaktion“ und die Aktion „Wir schlafen draußen“. „Gerade Letztere werden wir wohl so schnell nicht vergessen, denn sogar der WDR war bei uns zu Besuch, um diese besondere Aktion zu filmen“, so Kleinen.

„Der gelungene Ferienspaß, das Abschied feiern einer lieben Kollegin und damit auch der Start einer neuen Kollegin, unsere Begleitung beim Generationenwechsel des Jugendwerks und unsere Fahrt zum Halloweenfest in den Moviepark waren weitere Höhepunkte des Jahren“, berichtet Kleinen. Für das neue Jahr wünscht sie sich besonders Kontinuität. „Das ist wichtig für die Kinder und Jugendlichen, darum hoffe ich sehr, dass wir in 2022 geöffnet bleiben dürfen“. Geplant werden soll auf jeden Fall wieder der Ferienspaß. „Unter welchen Bedingungen, dieser statt finden kann, kann aktuell natürlich noch niemand sagen, aber wir wollen so oder so ein Angebot machen.“ In Kooperation mit dem Jugendwerk sei 2022 zudem eine Aufwertung des Außenbereichs des Awo Bahnhofs geplant. Hier soll ein Gartenhäuschen gebaut werden, welches als gemütliche Ecke zum Draußensitzen genutzt werden soll.