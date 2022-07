Kultur in Rheurdt : Bequem mit dem Bus bis vor die große Theater-Bühne

Rheurdt Seit 1994 organisiert Christel Raupach Theaterfahrten von Rheurdt nach Schaephuysen – als bequemes Komplett-Arrangement. Mit dem Bus werden die Teilnehmer bequem direkt vor dem Theater abgesetzt.

An zentraler Stelle mitten im Herzen der Stadt gelegen zählt das Theater zu den markantesten Bauwerken Duisburgs. Die Vorderfront erinnert an die Tempeleingänge der Antike. Über den sechs ionischen Säulen ruht der Dreiecksgiebel auf dem in großen Lettern ein Zitat von Friedrich Schiller aus der „Huldigung der Künste“ steht: „Mit allen seinen Tiefen seinen Höhen, roll ich das Leben ab vor Deinem Blick, wenn Du das große Spiel der Welt gesehen so kehrst Du reicher in Dich selbst zurück.