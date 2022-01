Auskiesung in Neukirchen-Vluyn : Michael Darda: Kein Freifahrtschein für Kiesindustrie

Auskiesung in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Neukirchen Vluyn wird im Rahmen der Offenlage des Regionalplans ihre Einwendungen formulieren und Widerspruch einlegen. Sie begrüßt das Zusammenwirken der Bürgermeister der Städte Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort, Alpen und Rheinberg.

Michael Darda, stellvertretender Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Neukirchen Vluyn, begrüßt das Zusammenwirken der Bürgermeister der Städte Kamp-Lintfort, Rheinberg, Alpen und Neukirchen-Vluyn in der Kiesdiskussion. „Nur gemeinsam und parteiübergreifend erschließen sich Möglichkeiten der vermeintlichen Macht der Kiesindustrie zu begegnen. Parteiinteressen dürfen gar keine Rolle spielen. Es geht um den Kreis Wesel , deren Städte, deren Bürger und deren Natur.“

Darda weiter: „Das von der Firma Hülskens in Auftrag gegebene ,Rechtsgutachten‘ macht deutlich, mit welchen Mitteln versucht wird, gegen die Kommunen und gegen die Vorstellungen und Wünsche der Anwohner zu handeln.“

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion vertrete die Wirtschaft. Deswegen könne es auch keinen grundsätzlichen Widerspruch gegen die Rohstoffgewinnung und gegen den Kiesabbau geben. Aber die MIT stehe, so Darda, für die soziale Marktwirtschaft und nicht für die überzogenen ertragsorientieren Interessen einzelner. Die MIT habe im Hinblick auf die bereits angesiedelten Unternehmen und die vielfältigen bereits vorhandenen Arbeitsplätze den Standort Neukirchen-Vluyn zu verteidigen. Daher habe sich der Vorstand sehr kritisch mit dem Beschluss des Regionalverbandes Ruhr zur Offenlage des Regionalplanes und somit zur Auskiesung in Neukirchen-Vluyn auseinandergesetzt. „Wir brauchen Sand und Kies, um komplexe Bauten zu errichten“ sagt Darda. „Aber es gibt auch Alternativen, die bei der Bedarfsermittlung zu berücksichtigen sind. Es ist nicht in Ordnung, der Kiesindustrie einen Freifahrtschein für die nächsten 25 bis 30 Jahre auszustellen. Die Bedarfe für den Abbau sind seriös zu ermitteln, und nicht durch Flugstunden eines Piloten, der Luftaufnahmen macht. Die Berechnungen müssen öffentlich und für jeden nachvollziehbar sein. Sie müssen zukünftige Innovationen und bessere Recyclingmöglichkeiten berücksichtigen.“