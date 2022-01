Geflügelpest am Niederrhein : Aufstallungspflicht im Kreis Kleve bleibt bestehen

Kreis Kleve Nach dem Ausbruch der Geflügelpest bei einem Tierbestand im Kreis Wesel Mitte Dezember vergangenen Jahres können nun die strengen Schutzregelungen etwas gelockert werden. Die Aufstallungspflicht bleibt aber bestehen.

Das teilte der Kreis Kleve am Mittwoch mit. Die klinischen Untersuchungen in der im Kreis eingerichteten Überwachungszone sind demnach abgeschlossen. Es wurden keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt. Daher wurden am Mittwoch alle Schutzzonen aufgehoben. Weiterhin gilt jedoch in den Kreisen Kleve und Wesel sowie einigen Teilen des Kreises Borken die Aufstallungspflicht für gewerbliche und private Geflügelhalter. Also sind auch Hobby- und sogenannte Kleinsthaltungen davon betroffen.