Zeugen gaben entscheidende Hinweise : Polizei fasst Rheinberger nach Geld-Diebstahl in einer Tankstelle

Die Polizei erwischte den Dieb an der Ecke Römerstraße/Finkenstraße am Annaberg, wo er die Tat gestanden haben soll. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Rheinberg Die Polizei konnte am Mittwochabend einen Mann stellen, der in der Shell-Tankstelle an der Xantener Straße Geld aus einer offen stehenden Kasse gestohlen haben soll. Wie die Polizei berichtet, habe der 60 Jahre alte Rheinberger die Tat gestanden.

Rheinberg (up) Gegen 18.40 Uhr hatte eine Mitarbeiterin der Tankstelle die Polizei angerufen und den Diebstahl gemeldet. Der Mann hatte gegen 17.45 Uhr die Tankstelle betreten. Als er sich zu Fuß auf den Fluchtweg machte, sei ihm ein weiterer Mitarbeiter bis zum Kiosk an der Ecke Xantener Straße/Dr.-Aloys-Wittrup-Straße gefolgt. Die dort arbeitenden Mitarbeiter teilten dem Zeugen den Namen mit, da sie den Mann kannten. Die Polizisten fuhren daraufhin zunächst zur Wohnung des Täters, konnten dort jedoch niemanden antreffen. Später entdeckten die Beamten den Tatverdächtigen dann an der Römerstraße, Ecke Finkenstraße. Die Polizisten stellten die Beute sicher. Den Rheinberger erwarte jetzt ein Strafverfahren, so die Polizei.

(up)