Vom Rheinberger Rat beschlossen : Begräbnisse in Rheinberg werden teurer

Rheinberg Wenn Angehörige verstorben sind und bestattet werden, werden immer seltener die Aussegnungshallen genutzt. Insgesamt muss bei den Gebühren ein Defizit von rund 89.000 Euro ausgeglichen werden.

Die Friedhofsgebühren in Rheinberg sind zu Beginn dieses Jahres neu festgelegt worden. Die durchschnittlichen Kosten für die Jahre 2018 bis 2020, die der Kalkulation der Friedhofsgebühren für das Jahr 2022 zugrunde liegen, betrugen nach Angaben der Stadtverwaltung rund 835.200 Euro. Abzuziehen sind davon die Kosten für den 15-prozentigen Grünanteil, die anteilig auf die Nutzungsgebühren angerechnet werden. So ergaben sich für die drei genannten Jahre Aufwendungen in Höhe von insgesamt rund 758.500 Euro, die wiederum auf die einzelnen Gebühren umgelegt werden. Im Vergleich zum Vorjahr seien das rund 25.100 Euro mehr geworden, so die Stadt.

Bestattet wird in Rheinberg noch auf fünf Friedhöfen: am Annaberg an der Römerstraße, in Borth Am Kolkerhof, in Ossenberg an der Kirchstraße, in Orsoy In der Bendstege und in Budberg an der Von-Büllingen-Straße. Die fünf Aussegnungshallen seien im vergangenen Jahr, bedingt durch Corona, nur 39 Mal genutzt worden. Grundsätzlich greifen die Rheinberger immer seltener auf die Aussegnungshallen zurück. Deshalb bietet die Stadt sie vergleichsweise günstig an. Um sie kostendeckend betreiben zu können, müsste die Gebühr jeweils 834 Euro betragen. Die Stadt dazu: „Da schon jetzt viele Angehörige auf die Kirchen ausweichen, deren Nutzung kostenlos ist, haben wir vorgeschlagen, die derzeit geltende Gebühr in Höhe von 279 Euro beizubehalten.“