Corona-Unterbrechung der Tischtennis-Saison : Vereine aus Rheinberg und Xanten kritisieren Verbandsvorgabe

Rheinberg/Xanten An 15./16. Januar sollte die Rückrunde an den Tischtennis-Platten beginnen. Doch der WTTV setzte die Spielzeit wegen Corona bis Ende Januar aus, ließ aber ein Hintertürchen offen. Gespielt werden kann dennoch. Das stößt mancherorts auf Unverständnis.

In Borth geht nach der Unterbrechung der Tischtennis-Saison im Januar kein Team an die Platten. Eine Millinger Mannschaft sowie einige Rheinberger Teams wollen spielen. In Xanten stellt der Vorstand die Entscheidung den Aktiven frei. Das Training läuft überall unter 2G-Plus-Regeln weiter.