Straßenbeleuchtung in Rheinberg : Laternen wegen eines Kabelschadens ausgefallen

In einigen Rheinberger Straßen fielen die Laternen aus. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Wegen eines technischen Fehlers in einem Erdkabel sind in den vergangenen Tagen an mehreren Stellen in der Rheinberger Innenstadt Straßenlaternen ausgefallen. Der Schaden soll bald behoben sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wegen eines technischen Fehlers in einem Erdkabel sind in den vergangenen Tagen an mehreren Stellen in der Rheinberger Innenstadt Straßenlaternen ausgefallen. Betroffen seien unter anderem die Kamper Straße, die Ankerstege, die Wallstege, die Allensteiner Straße und der Parkplatz Kattewalt hinter der St.-Peter-Kirche. Bei der Stadt sei der Ausfall bekannt und es werde daran gearbeitet, ihn zu beheben, hieß es am Mittwoch. Mitarbeiter des Dienstleistungsbetriebs würden in den nächsten Tagen an der betreffenden Stellen aufgraben, damit das Vertragsunternehmen der Stadt das Kabel reparieren kann.

(up)