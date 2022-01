Sonsbecks Pastor leitet neues Angebot am Niederrhein : „Männerseelsorge ist kernig“

Pastor Günter Hoebertz hält einen Boomerang in der Hand. Das Symbol der Männerseelsorge am Niederrhein trägt die Aufschrift „Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück.“ Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Sonsbecks Pastor Günter Hoebertz leitet das neue Angebot für die Herren am Niederrhein. Im März geht‘s auf eine Fahrt nach Spanien.

In der katholischen Kirche gibt es Männer, soweit das Auge reicht. Sie sind es, die bei Gottesdiensten am Altar stehen, die Ämter und Leitungen von Gremien übernehmen. Doch wenn es um seelsorgerische Angebote für Männer geht, sieht es in vielen Gemeinden dagegen eher mau aus. „Für Frauen gibt es viele spirituelle Angebote oder Gruppen, in denen sie sich organisieren und austauschen können. Zeitgleich gibt es nur wenige Frauen in Leitungspositionen“, sagt Pastor Günter Hoebertz von der Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena Sonsbeck. „Bei den Männern ist das genau umgekehrt. Wir möchten versuchen, dieses Ungleichgewicht etwas auszugleichen.“ Hoebertz ist nun vom Bistum Münster beauftragt worden, die Männerseelsorge am Niederrhein zu steuern.