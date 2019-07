Rheinberg : Europaschüler bleiben rauchfrei

Für blauen Dunst und Glimmstängel sind die Europaschüler nicht zu haben. Foto: Lammertz Thomas/Lammertz, Thomas (lamm)

RHEINBERG (RP) Nach dem Essen, in geselliger Runde, in der Pause oder einfach nur so – vielfach gehört der Griff zur Zigarette irgendwie dazu. Auch für viele Jugendliche und Kinder.

„Wir bleiben smart“ hatten sich unterdessen im vergangenen November 33 Klassen verschiedener Schulen aus dem Kreis Wesel geschworen und am Wettbewerb „Be smart – don’t start“ von AOK und dem Institut für Therapieforschung Nord (IFT) teilgenommen. Ihr Ziel: ein halbes Jahr „rauchfrei“ bleiben. Keine Zigaretten, E-Zigaretten, Shishas, Nikotin und Tabak in irgendeiner Form.