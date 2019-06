Kostenpflichtiger Inhalt: Evakuierung wegen Explosionsgefahr : Gartenlaube in Rheinberg brennt nieder

Foto: Fischer, Armin (arfi) 6 Bilder Großaufgebot der Feuerwehr löscht Gartenlaube in Rheinberg.

Rheinberg In Rheinberg hat am Samstag eine große Gartenlaube gebrannt. Im Gebäude waren Gasflaschen, sie drohten zu explodieren. Die Polizei evakuierte deshalb die umliegenden Wohnungen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.