Tag der offenen Tür : Montessorischule in Borth hat ihre Nische gefunden

Schulleiterin Diana Schwinges-Leo und ihre Stellvertreterin Jaqlina Gronert (v.l.) beraten Silke und Markus Funke und Sohn Matti. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Borth Die Montessorischule Niederrhein hatte zum Sommerfest eingeladen. Zuvor bot sich interessierten Eltern im Rahmen eines Tages der offenen Türen die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Privatschule zu blicken.

Der große Vorteil der Schule besteht laut Aussage der Grundschulleiterin Diana Schwinges-Leo in ihrer „Kleinheit“: „Wir sind durchgehend einzügig, für jede Jahrgangsstufe gibt es eine Klasse mit maximal 25 Schülern, die von zwei Lehrkräften betreut werden.“

Ein weiteres Plus der Lernstätte an der Pastor-Wilden-Straße sei die angeschlossene Realschule. „Kinder können von der ersten bis zur zehnten Klasse bei uns bleiben, müssen sich an keine neue Schule und ein verändertes Umfeld gewöhnen. Das macht uns aus“, erläutert Schwinges-Leo. Soziale Kompetenz und der individuelle Umgang werden in Borth großgeschrieben. Dabei steht nicht allein der klassische Unterricht im Vordergrund, man sorgt sich auch um die Ausgeglichenheit der Grundschüler. „Wir machen regelmäßig Yoga mit den Kindern, arbeiten mit Klangschalen und bringen ihnen bei, sich auf sich zu besinnen“, sagt die Pädagogin. Der neue Slogan „Du! Wir! Hier!“ soll die Ausrichtung der Privatschule unterstreichen. „Du als Schüler und Wir, die alles geben, dass Du dich an unserer Schule wohlfühlst“, erklärt Schwinges-Leo das Motto.

Eltern bietet sich dienstags die Gelegenheit, am Unterricht teilzunehmen und zu staunen. Denn statt didaktischem Lernen steht das wörtlich zu nehmende „begreifen“ im Mittelpunkt der Wissensvermittlung. Der Satz des Pythagoras etwa ist anhand eines auf dem Boden liegenden Seiles, in das in regelmäßigen Abständen Knoten geflochten sind, sehr schnell begreifbar und Satzteile wie Prädikat oder Substantiv werden durch Teppichstücke in unterschiedlichen Formen dargestellt. Die Kinder hüpfen durch den Satz und prägen sich dessen Bestandteile auf diese Weise ein.