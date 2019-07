Brand bricht bei Mäharbeiten aus : Feuerwehren löschen Feldbrand

Rund zwei Stunden waren die Einsatzkräfte aus Alpen und Sonsbeck damit beschäftigt, den Brand auf einem Getreidefeld zu löschen. Foto: Feuerwehr Alpen

Alpen Bei Mäharbeiten war am Samstag ein Feuer am Bergweg in Alpen-Veen ausgebrochen.

Am Samstagmittag kam es kurz vor 13 Uhr in Veen am Bergweg zu einem Flächenbrand auf einem Getreidefeld. Das hat die Feuerwehr in Alpen berichtet. Durch die Leitstelle der Feuerwehr in Wesel wurden die Einheiten aus Alpen und Veen alarmiert und zur Einsatzstelle entsandt. Bereits auf dem Weg dahin sahen die freiwilligen Wehrleute eine starke Rauchentwicklung, so dass der Einsatzleiter noch auf der Anfahrt die Einheiten aus Menzelen und den Löschzug Sonsbeck als Verstärkung anforderte.

Beim Eintreffen am Bergweg stand ein Getreidefeld auf einer Fläche von etwa 1500 Quadratmetern in Flammen. Um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern, wurde zunächst eine Riegelstellung aufgebaut. Das Feuer konnte dann mit Wasser aus insgesamt sechs Rohren und weiteren Kleinlöschgeräten erfolgreich bekämpft werden.