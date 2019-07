Verabschiedung der Europaschüler : Gala mit einem Hauch von Hollywood

Das war filmreif, was die 161 Schüler der Europaschule sich für ihren Abschluss in der Rheinberger Stadthalle ausgedacht hatten.

Die künstlerische Freiheit wurde dabei sehr weitläufig ausgelegt, denn immerhin wollte man ja demonstrieren, sich zehn Jahre lang im falschen Film gewähnt zu haben. So wurden grob an das Original angelehnte Szenen durcheinandergewürfelt und bei „Baywatch“ etwa statt eines Ertrinkenden ein zerbrochener Bleistift gerettet. Bei so viel Engagement wollten sich natürlich auch die Lehrer nicht lumpen lassen, was dazu führte, dass Florian Gausmann in dem Film „Schneewittchen und die 28 Zwerge“ in Kleid und Pumps einer Kollegin die Hauptrolle übernahm.