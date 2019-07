Sponsorenlauf am Kindergarten : Ein Holzpferd für den Kindergarten

Der Förderverein der Kita St. Michael in Menzelen-West hatte zum Sponsorenlauf eingeladen.

Runde um Runde meisterten die Kinder des St.-Michael-Kindergartens in Menzelen-West am Samstag bei ihrem Sponsorenlauf. Ein Holzpferd für den Außenbereich soll der Lohn für alle Mühen sein. „Wir haben 30 Kinder, die teilnehmen, und 40 Erwachsene“, sagte Sascha Angenendt (37), Vorsitzender des Fördervereins.

Die Begeisterung, gemeinsam sich für eine Sache anzustrengen, kannte bei Groß und Klein keine Grenzen. 20 Runden galten als das Maximum für die Teilnehmenden. Jede Runde wurde akribisch auf der Laufkarte abgestempelt, damit am Ende reichlich Sponsorengelder in die Kasse kamen. Der Einsatz lag zwischen 50 Cent und einem Euro. Die Runde war gespickt mit kleinen Hindernissen wie Hürden, einem Trampolin wie auch einem Wassersprenger. Für die Neuanschaffung legten sich alle mächtig ins Zeug. Das Holzpferd wird sicherlich demnächst eine Attraktion im Außenbereich sein. „Die Besonderheit bei diesem etwa 80 Zentimeter hohen Spielgerät ist, dass es TÜV-abgenommen sein muss und den Auflagen für den öffentlichen Spielbereich genügen muss. Dazu gehört auch die sichere Verankerung im Boden“, erläuterte dazu Angenendt. „Wir machen erstmals einen solchen Sponsorenlauf und sind überrascht über die starke Teilnahme“, freute sich der 37-jährige Vater.

Vorab gab es eine Aufwärmrunde mit Ludger Staymann, der gleich auch die erste Runde anführte. Mit dabei Maya Angenendt (8), „weil meine Geschwister hier sind“, erklärte sie ihre Solidarität. Mächtig legte auch Tilda Staymann vor. „Und dann mache ich jetzt eine Pause“, erklärte die Vierjährige nach der siebten Runde. Für Sonja Hackstein (34), Mutter von von Mavie und Mias, eine tolle Aktion. „Ich finde gut, dass wir als Eltern zusammen etwas für den Kindergarten tun können und so die Arbeit unterstützen. Das Schönste an dieser Aktion ist für mich, dass zugleich dieser Tag als Erlebnis bei allen in Erinnerung bleiben wird, etwas gemeinsam geschafft zu haben“, so Sonja Hackstein.