Dorffest am Schwarzen Adler : Wo das Herz von Vierbaum schlägt

Dorffest am Schwarzen Adler

Der Spielmannzug Vierbaum – vorne Jessica Barten, dahinter Jeanette Bothe – eröffnete das Dorffest am Sonntag mit einem Platzkonzert. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Beim zweiten Dorffest am Schwarzen Adler gab es Live-Musik von Blue Again, Abbakustik und dem Spielmannszug Vierbaum. Auch Kunst-Aktionen von Franz Schwarz und Aloys Cremers sorgten bei strahlendem Wetter für Kurzweil.

Disco Am Samstag, 6. Juli, 21 Uhr, gibt es die nächste Adler-Disco im Schwarzen Adler an der Baerler Straße 96.

Das erste Dorffest im Schwarzen Adler kommt gut an

Der Klang der Musik veranlasste zahlreiche Radfahrer auf Ausflugstour, einfach mal stehen zu bleiben und zuzuhören. „Das gefällt uns gut“, sagte das Ehepaar Segud aus Baerl und setzte die Fahrt Richtung Lohheider See fort.

In dem lauschig hergerichteten Biergarten der Kneipe übermalte der Rheinberger Niederrhein-Aktions-Künstler Aloys Cremers alte Werke, präsentierte die Ergebnisse seiner einwöchigen Zeit auf dem Gocher Heidehof unter dem Motto „Das Gelbe vom Ei“.

Und „Blauschäfer“ Rainer Bonk, nur einen Steinwurf vom Adler zu Hause, stellte zwei seiner „Blauschafe“ zur Verlosung zur Verfügung. Damit machte er zwei überraschte Vierbaumer glücklich, die in der unmittelbaren Nachbarschaft der Kultkneipe wohnen. „Das geht ja vielleicht mit der Seilbahn zu unserem Fenster“, scherzte David Skowronek. Den musikalischen Nachmittag rundete dann die Formation „Abbakustik“ ab, die, kostümiert wie einst die vier Schweden, die Zuhörer wieder in die Zeit der 70er-Jahren versetzte. Vereinzelt gab es angesichts des Abschieds von Ernst Barten und Luise Theile als Adler-Betreiber Momente der Melancholie. „Die beiden sind die Seele“, meinte Sängerin Anja Lerch, die oft in der Kneipe gespielt hat. Hier schlage das Herz von Vierbaum, meinte die Vierbaumerin Hildegard Terhardt.