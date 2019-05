Klimaregulierung in Kirchenbauten : Der Xantener Dom wird smart

Xanten Im Xantener Dom soll es nicht zu kalt sein, Schimmel darf sich nicht bilden, der Energieverbrauch soll auch nicht zu hoch sein. Deshalb testet die Dombauhütte eine intelligente Technik, die irgendwann vielleicht auch selbstständig lüftet und heizt.

„Hier können Sie genau sehen, wann Sie die Fenster nicht mehr öffnen durften“, sagt der Leiter der Xantener Dombauhütte. „Für die Kunstwerke wäre es sonst tödlich gewesen.“ Zum Beweis deutet er auf die blaue Linie. Sie steht für den Wasseranteil in der Luft am Eulenturm, also außerhalb des Doms: Am Vorabend stürzte die Linie ab, am Morgen schnellte sie nach oben, während im Dom der Wasseranteil in der Luft nur leicht stieg. „Ab etwa 8 Uhr war die absolute Luftfeuchtigkeit draußen deutlich höher als im Dom“, erklärt Schubert. Hätten er und seine Kollegen dann die Fenster geöffnet, hätten sie die Feuchtigkeit hereingeholt. Das wäre für die Kunstwerke nicht gut gewesen: Im kalten Gebäude wäre das Wasser in der Luft kondensiert und Feuchtigkeit hätte sich an den Wänden abgesetzt – Feuchtigkeit ist aber ein guter Nährboden für Schimmel.