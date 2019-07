Gemeindefest in Budberg : Veränderung heißt nicht Verlust

Den Gottesdienst zum Gemeindefest gestalteten die Pfarrer Uwe Klein aus Orsoy (rechts) und Heiner Augustin aus Budberg gemeinsam. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Die künftig vereinten Kirchengemeinden Budberg und Orsoy feierten gemeinsam.

„Gemeinsam evangelisch“, so lautete das Motto, das auf den Buttons des Orga-Teams prangte. Im Budberger Gemeindesaal feierten Menschen aus Orsoy und Budberg in diesem Rahmen erstmals ein gemeinsames Gemeindefest vor den Sommerferien. Evangelische Gemeinsamkeit symbolisierte auch das „Kuchenbild“, das die Umrisse beider Kirchen zeigte. Gemeinde ist auf dem Weg und feiert zusammen, so die Botschaft.

Im Garten gab es Spielstationen für Kinder. Der Eine-Welt-Laden bot seine Waren an. Ebenso konnten Orsoyer Honigprodukte gekauft werden. Die Gäste feierten zunächst den Gottesdienst unter freiem Himmel, um sich dann in kleinen Gruppen im Innen- und Außenbereich auszutauschen. Das Buffet mit herzhaften und süßen Angeboten aus beiden Gemeinden wie die Grillstation kamen an.

Das sommerliche Wetter spielte mit und bescherte moderate Temperaturen. „Der Gottesdienst begann mit dem Lied ‚Wind of Change‘, das zugleich symbolischen Charakter hatte“, sagte dazu Pfarrer Heiner Augustin, der sich über den guten Besuch freute. Die Botschaft sei, dass Veränderung kein Verlust bedeute. Vielmehr sei es wichtig, in einer sich verändernden Welt, Aufgaben zusammen anzugehen. „Den Wind werden wir nicht aufhalten. Wir gehen aber gemeinsam daran, die Segel zu setzen und den Kurs zu halten“, so Augustin.