Radrennen im Landschaftspark Duisburg-Nord : 24 Stunden auf der Mountainbike-Piste

Rheinberg Das gemischte Team „Die 4 Muskeltiere“ fährt beim Radrennen am Samstag im Landschaftspark Duisburg-Nord mit. Die Devise: Dabei sein ist alles.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Sie sind ein Team, sind ein Herz und eine Seele, und sie wollen dieses Gemeinschaftserlebnis vom ersten bis zum letzten Moment auskosten: „Die 4 Muskeltiere“ aus Rheinberg, Moers und Kamp-Lintfort fahren am Samstag, 3. August, beim 24-Stunden-Mountainbike-Rennen im Landschaftspark Duisburg-Nord mit. Ein Riesen-Event ist das, es findet zum 15. Mal statt und soll dieses Mal etwas ganz Besonderes sein. Denn der Landschaftspark feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen.

„Die 4 Muskeltiere“ sind eigentlich sechs. Vier Fahrer und zwei Betreuer gehören der Mannschaft an. Michael Sänger (40) aus Millingen, Christian Borghs (38) aus Millingen, Dominique Jahns (39) aus Moers und – als einzige Frau – Regina Braciak (45) aus Borth gehen mit ihren dickbereiften Rädern an den Start im Landschaftspark. Martin Niß (36) aus Kamp-Lintfort sowie Daniel Jahns (37) aus Moers machen den technischen Support. Das bedeutet: Sie flicken Reifen und Ketten, verarzten kleine Blessuren und sorgen vor allem dafür, dass der richtige Fahrer zum richtigen Zeitpunkt in der Wechselzone zur Verfügung steht und den jeweils fahrenden Kollegen ablösen kann.