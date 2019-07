Unternehmen : Fleisch für den Hund vom Susmannshof

Rheinberg-Orsoy Holger Tissen verkauft in dem umgebauten Orsoyer Bauernhof erfolgreich Nahrung für fleischfressende Haustiere.

Vor zwei Jahren nun hat Holger Tissen (49) den Hof in Orsoy gekauft. „Ich fing an zu renovieren, um hier einzuziehen“, erzählt er im RP-Gespräch. Dann sei ihm die Idee gekommen, ein Geschäft für Barf-Futter in dem Gehöft zu eröffnen. So was habe in der Umgebung gefehlt, wie der Hundebesitzer aus eigener Erfahrung wusste. „Barfen ist eine besonders gesunde und natürliche Methode zur Ernährung fleischfressender Haustiere. Primär werden aber Hunde so gefüttert“, erklärte Tissen. Barf orientiere sich an Fressgewohnheiten von Wildtieren. Insbesondere Wölfe seien das Vorbild zur Fütterung. Die Rationen setzen sich aus rohem Fleisch, Innereien und Knochen zusammen. Obst- und Gemüse ergänze das Futter. Für Hunde ist der Gang durch das Geschäft schwer. Denn es liegt ein besonderer Duft in der Luft, der den vierbeinigen Schnuppernasen das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Überall stehen Kisten und Regale, prall gefüllt mit naturbelassenen Kauartikeln in allen Variationen.