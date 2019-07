Sommertour : Fürsprecher für Solvay-Kraftwerkspläne

Der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider wurde von Werkleiter Norbert Mülders empfangen.

Die Aussicht vom Dach des Kraftwerks an der Xantener Straße hatte auch etwas mit Weitsicht zu tun. Denn natürlich kam die Sprache auf das ambitionierte Woodpower-Projekt: Solvay plant zusammen mit dem deutsch-niederländischen Unternehmen AVG für mehr als 50 Millionen Euro ein neues Kraftwerk, in dem Altholz zur Energiegewinnung verbrannt werden soll. Den Anhörungstermin für Solvay hat die Bezirksregierung Düsseldorf in Rheinberg abgehalten, der für AVG folgt im September.