Verkehrsbehinderung in Alpen : Auf der A 57 ist die Abfahrt Alpen von Freitag an gesperrt

Die Sanierung der A 57 zwischen Alpen und Sonsbeck geht in die Schlussphase. Die Fahrbahn ist wieder frei.

Bernfried Paus ist Redakteur in der Redaktion "Bote für Stadt und Land" mit den Standorten Rheinberg und Xanten. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Politik-Berichterstattung für die Gemeinde Alpen. Bernfried Paus wohnt in Hamminkeln, ist verheiratet und hat drei inzwischen erwachsene Kinder.

Im Laufe des Freitages, 2. August, wird an der A 57 die Ausfahrt Alpen in Fahrtrichtung Nimwegen bis voraussichtlich Mitte Oktober gesperrt. Das teilte Straßen NRW jetzt mit. Die Umleitung ist mit dem „Roten Punkt“ über die nachfolgende Anschlussstelle Sonsbeck ausgewiesen. Bereits vorm Kreuz Kamp-Lintfort und vor der Anschlussstelle Moers-Nord an der A 42 wird auf die Sperrung hingewiesen. „Kürzere Alternativen zur weiten Umleiung über Sonsbeck können genutzt werden“, so Norbert Clve von Straßen NRW. Von Mitte Oktober an ist dann die Anschlussstelle in Richtung Nimwegen für drei Wochen dicht. Umleitungen sind dann ebenfalls eingerichtet.