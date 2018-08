24H von Duisburg : Mountainbike-Mekka Landschaftspark

Biker beim 24-Stunden-Rennen im Landschaftspark. Foto: Funke/Lars Heidrich

Duisburg Am kommenden Wochenende steht wieder das 24-Stunden-Mountainbikerennen im Landschaftspark auf dem Programm. Die Veranstaltung ist längst mehr als ein Insider-Tipp.

Von Vincent Rastfeld

Staub, Dunkelheit und brennende Muskeln, auch in diesem Jahr freuen sich hunderte Mountainbikefahrer auf diese Herausforderungen. Denn vom 3. bis zum 5. August finden im Landschaftspark wieder die „24 Stunden von Duisburg“ statt.

Ab Samstag, 12 Uhr, werden sich die Teilnehmer in 8er, 4er und 2er Teams, oder aber ganz auf sich allein gestellt auf die Reise machen. Bis zum darauffolgenden Sonntag um 12 Uhr haben sie dann Zeit, den 8,1 Kilometer langen Rundkurs so oft wie möglich zu bewältigen. Die Start- und Zielgrade befindet sich in diesem Jahr auf dem Sinterplatz. Von dort aus geht es für die Fahrer in einer Schleife durch die „Wildnis“ und über die „Gleisharfe“. Nach einer Umrundung der Vorratsbunker und des Klettergartens verläuft der Kurs unter dem Hochseilgarten und der Gießhalle hindurch über die Emscherstraße zum ehemaligen Manganeisenlager. Dort erwartet die Fahrer eine Passage über die Emscherpromenade und am Emscherdurchbruch vorbei zurück zum Ziel.

Um sich mit dem Kurs vorab vertraut zu machen, hatten die Teilnehmer die Chance, an drei Trainingstagen die Strecke zu beschnuppern. Dafür bot das Team „Siemens-Turbo-Biker“ Erkundungstouren um die Strecke an.

Die Betriebssportgruppe von Siemens bestreitet in diesem Jahr bereits ihre elfte Teilnahme an den 24 Stunden von Duisburg. Im vergangenen Jahr stellte das Team 33 Teilnehmer in acht Teams. Für jeden gefahrenen Kilometer sammelte die Gruppe dabei fleißig Geld für den guten Zweck.

Neben dem Hauptrennen am Samstag und Sonntag bieten die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder ein Rahmenprogramm. Bereits am Freitag um 10 Uhr wird das Fahrerlager eröffnet. Am späten Nachmittag gibt es nach der Startnummervergabe für die Fahrer eine letzte Trainingsmöglichkeit auf der Strecke. Am Abend geht es dann das erste Mal im Renntempo um den Kurs. Den Anfang macht der Nachwuchs. In verschiedenen Altersklassen treten Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre in einem einstündigen Rennen auf einem 400 Meter langem Rundkurs gegeneinander an.

Im Anschluss daran geht es für die Erwachsenen auf die Bahn. In einem, ebenfalls einstündigen, Sprint können sich die Fahrer bereits an die Wettkampfbedingungen gewöhnen und einfahren. Wer sich noch nicht auf die Rundenjagd begeben möchte, kann zur gleichen Zeit bei der Pasta-Party noch ein Mal ordentlich Kohlenhydrate vor dem Rennen tanken. Gegen neun Uhr werden dann die Sieger der zwei Rennen gekürt. Am Samstagabend wird es auf und neben der Bühne Livemusik geben. Außerdem werden einige „Trail“-Fahrer spektakuläre Tricks an Hindernissen vorführen. Am Sonntag wird es neben einer weiteren Trail-Show natürlich die feierliche Zielankunft und die Siegerehrungen der einzelnen Klassen geben. Alle Fahrer, die die volle Zeit durchgehalten haben, erhalten zudem eine Finisher-Medaille. Ob die Teilnehmerzahl aus dem vergangenen Jahr erreicht wird, ist noch unklar. 2017 haben sich insgesamt 2300 Fahrer ins Renngetümmel gestürzt. Für dieses Jahr sind zumindest die Einzelfahrerwertung und die Klasse der 2er Teams bereits ausverkauft.