Schützen : Sebastianer feiern Familienfest

Edmund Thiem siegt bei den Herren, Birgit Geßmann Krause bei den Damen.

Das Familienfest der St.-Sebastianus-/St.-Georgius-Bruderschaft hat Tradition. „Immer eine Woche vorm Schützenfest“, konkretisiert Geschäftsführer Rainer Müller den Termin mit drei Schießwettbewerben auf der Anlage am Innenwall. Um eine Plakette reicher wird die prunkvolle Schützenkette nach einem spannenden Wettbewerb, bei dem es am Ende zum Stechen zwischen Heinz Geßmann und Horst Laakmann kommen sollte.

Die jeweiligen Preise und Pokale sorgten im Vorfeld für genügend Motivation. „Die Frage des Nachwuchses ist wie überall in den Vereinen schwierig. Es könnte auch bei uns in der Jugendabteilung mehr sein“, sagt Müller. Verändertes Freizeitverhalten wie der anders strukturierte Schulalltag seien einige der Gründe für diese Entwicklung.

Das familiäre Ambiente rund um das Schützenhaus mit Kaffee, Kuchen und Herzhaftem vom Grill pflegen daher die Bruderschaften und sorgten mit ehrenamtlichem Engagement für ein rundum gelungenes Fest am Sonntag. Die Vorbereitungen liefen bei hochsommerlichen Temperaturen. Ein absoluter Höhepunkt bei dem Familienfest ist die Kinderbetreuung, die seit gut zehn Jahren Petra Walter in Händen hat. „Wir haben uns wegen der Hitze auf das Thema Strand und jede Menge Abkühlung durch Wasserspiele vorbereitet“, sagt Petra Walter, die zusammen mit ihrer Schwester Nathalie Arens für viel Abwechslung sorgte.

Wimpel wurden gebastelt, wie auch kleine Drachen. Die Hüpfburg stand bereit. Dass am Sonntag die Hitzerekorde nicht fortsetzt wurden, sondern eher bedeckter Himmel und kühlere Temperaturen den Sonntag bestimmten, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil. „Wenn die Eltern bei uns entspannt den Nachmittag verbringen und die Kinder keine Langeweile haben, ist unser Familienfest gelungen“, weiß Petra Walter. Gefeiert wurde mit befreundeten Bruderschaften. Nun heißt es noch eine Woche warten bis zum Rheinberger Schützenfest, das in diesem Jahr von der St.-Michaelis-Bruderschaft ausgerichtet wird. Am kommenden Montag steht das Preis- und Königsschießen am Kattewall auf dem Programm.