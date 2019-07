Planspiele für altes Feuerwehrhaus : Streit ums alte Feuerwehrhaus schwelt

Alpen Die FDP scheitert mit dem Antrag, die Fraktionssitzungen im leerstehenden Gerätehaus abzuhalten. Eine Mehrheit will weiter den Abriss und den Investorenwettstreit. Geförderte Wohnungen sollen kommen. In welchem Umfang, bleibt offen.

Mittwoch für Mittwoch sitzt FDP-Chef Thomas Hommen auf dem Willy-Brandt-Platz vorm ehemaligen Gerätehaus der Feuerwehr. Mit ihrer eigenwilligen Mahnwache im Gartenstuhl wollen die Liberalen plakativ darauf aufmerksam machen, dass sie gar nichts davon halten, das erst 30 Jahre alte Gemäuer abzureißen. Nun, nachdem die Blauröcke in ihr neues Domizil abgezogen sind, sind die Streiter für den Erhalt der Altwache mit ihrem Wunsch gescheitert, selbst ins leerstehende Haus einzuziehen. Sie wollten hier, wo einst die Brandbekämpfer zu Hause waren, ihre Fraktionssitzungen abhalten. Das wäre ein denkbare Nutzung, bis der Abriss unmittelbar bevorsteht. Den glaubt selbst Fraktionschef Thomas Hommen so recht nicht mehr verhindern zu können. Sein Vorstoß für eine Zwischenlösung traf im Rat auf wenig Sympathie.

CDU-Fraktionschef Günter Helbig reagierte so humorlos wie klar auf den gedanklichen Einmarsch in den Leerstand: „Sie halten Ihre Fraktionssitzungen weiter im Rathaus ab“, schrieb er den zwei Liberalen unmissverständlich ins Stammbuch. Die CDU stehe für Abriss, und zwar so schnell wie möglich. Im Ton moderater, aber in der Sache ebenso eindeutig fiel die Antwort von Bürgermeister Thomas Ahls aus. Er wolle sich einer „vernünftigen Zwischennutzung“ ja nicht verschließen. Aber so einfach, wie’s die FDP suggeriere, sei das nun mal nicht. Um „artfremde Nutzungen“ zu ermöglichen, müsse ein Bauantrag gestellt werden, der mit entsprechenden Gutachten und anderen Unterlagen unterfüttert werden müsse. Man lebe schließlich in Deutschland, da müsse alles seine Ordnung haben.