Flüchtling findet Job bei Edeka : Es fehlt noch eine Wohnung in Alpen zum Glück

Immer mit einem Lächeln im Gesicht: Kibrom Semere kennt sich in der Gemüse-Abteilung des Edeka-Marktes gut aus. An liebsten aber sitzt er an der Kasse. Er liebt seine Arbeit. Foto: Edeka

Alpen/Borth Kibrom Semere ist vor vier Jahren aus Eritrea geflohen und in Alpen angekommen. Bei Edeka Luft hat er eine Ausbildung als Verkäufer gemacht und will Einzelhandelskaufmann werden. Doch er hat noch einen großen Wunsch.

Tausende Kilometer hat Kibrom Semere vor vier Jahren hinter sich gebracht. Er ließ alles in seiner Heimat Eritrea zurück: Freunde, Eltern und Geschwister. Und begab sich auf eine gefährliche Reise in ein besseres Leben ohne Diktator und Unterdrückung. Heute, rund vier Jahre später, hat er dieses bessere Leben gefunden. Er ist in Deutschland angekommen. In Alpen hat er eine neue Heimat gefunden. Was ihm noch fehlt zu seinem Glück, ist eine Wohnung.

Mit einem Lächeln sortiert Semere im Edeka-Markt in Borth das Gemüse. Die Bewegungen sitzen, er weiß ganz genau, wo der Salat hin muss und in welche Kiste die Radieschen gehören. Kein Wunder, schließlich ist der 25-Jährige seit zwei Jahren Auszubildender im Lebensmittelmarkt. „Kibrom hat sich schnell ins Team eingefügt und kommt mit seiner verbindlichen Art sehr gut an“, lobt ihn sein Chef Thomas Luft. Seine gute Laune sei ansteckend. „Er hat immer ein Lächeln im Gesicht.“

Info Auch das Rathaus ist auf Wohnungssuche Markt Der freie Wohnungsmarkt für Asylbewerber sei völlig zum Erleigen gekommen, berichtete Andreas Rösen von der Verwaltung neulich im Rat. Suche Die Gemeinde sucht ständig neue Wohnungen und bittet Vermieter sich im Rathaus bei Andreas Rösen unter Tel. 02802 912-530 zu melden.

Dass er dieses Lächeln nicht verloren hat, ist nicht selbstverständlich. Denn die vergangenen Jahre waren für den Eritreer nicht einfach. Als er seine Heimat verließ, landete er zunächst mit fünf Freunden, die sich mit ihm auf den weiten Weg ins Ungewisse gemacht hatten, für ein halbes Jahr im Sudan. Von dort aus ging es für einen Monat nach Libyen in Nordafrika.

Als illegaler Flüchtling musste er vor Schleppern versteckt werden. Es gab nur wenig Essen und Trinken. „Ich glaube, ich habe drei Monate lang die Sonne nicht gesehen“, sagt er. Dann ging es endlich mit einem Boot über das Mittelmeer nach Italien. Semere und seine Freunde überlebten die lebensgefährliche Überfahrt. In Europa angekommen, trennten sich die Wege der sechs Freunde. Zwei flüchteten nach Kanada, einer ging nach England und zwei landeten in der Schweiz. Der 25-jährige Semere machte sich alleine auf. Sein Ziel: Deutschland. Er fuhr mit dem Zug nach Dortmund und wurde dann nach Alpen vermittelt.

In den zurückliegenden vier Jahren hat sich Semere am Niederrhein ein neues Leben aufgebaut. Mittlerweile spricht der junge Mann gut Deutsch, versteht fast alles und wohnt mit einem Eritreer zusammen in der Flüchtlingsunterkunft am Sportplatz in Alpen. Auch wenn er seine Eltern und die drei Brüder und Schwestern vermisst, fühlt er sich immer wohler in seiner neuen Heimat – das liegt auch an seinem Job bei Edeka Luft.

Als er sich 2016 auf Jobsuche begibt, fängt Semere im Lebensmittelmarkt in Borth zunächst als Minijobber an. Die Arbeit gefällt ihm. Wenig später entschließt er sich, bei Edeka eine Ausbildung zum Verkäufer zu beginnen. „Ich mache regelmäßig Bestellungen, räume Regale ein und schaue, dass im Laden alles ordentlich ist“, berichtet er über seine Arbeit. Am meisten gefalle es ihm aber an der Kasse. „Da kann ich mit den Kunden sprechen und mein Deutsch verbessern.“ Nach zwei Jahren hat er nun seine Abschlussprüfung bestanden – mit einer guten Note.

Weil er so erfolgreich war, entschied Semere in Absprache mit seinem Chef, die Ausbildung um ein Jahr zu verlängern, um es noch zum Kaufmann im Einzelhandel zu bringen. Eines aber fehlt ihm noch: eine eigene Wohnung in Alpen. Weil jetzt sein Mitbewohner aus der Flüchtlingsunterkunft auszieht, möchte auch der 25-Jährige endlich in seinen eigenen vier Wänden wohnen. „Es wäre schön, wenn er schnell eine Wohnung finden würde, damit er sich auf seine Ausbildung konzentrieren kann und genug Ruhe zum Lernen hat“, sagt Thomas Luft. Doch die Suche gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Diese Erfahrung musste auch Semeres Arbeitskollege Kingsley Obehi machen. Gemeinsam mit seiner Frau Dora und den Söhnen Daniel und Peter hoffte der gebürtige Nigerianer lange Zeit auf ein neues Zuhause in Alpen. Vor mehr als einem halben Jahr wurde der Traum dann endlich wahr: Mit Hilfe im Rathaus fanden die Obehis ein neues Zuhause. Ein einfaches Haus, aber ein eigenes Dach über dem Kopf. Und Kingsley ist in nur wenigen Minuten bei der Arbeit.