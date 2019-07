Spende für Malteser Hospizdienst : Nikolaus und Sankt Martin unterstützen Palliativarbeit

Die Nikolaus- und St.-Martin-Darsteller Fredrik Jänicke (v.l.), Phil Hagl und Wolfgang Jänicke (r.) überreichen Maria Küsters vom Hospizdienst der Malteser einen Scheck in Höhe von 400 Euro. Foto: Kamps

Rheinberg Familie Jänicke besucht ab November zahlreiche Veranstaltungen als Nikolaus- und St.-Martin-Darsteller. Der Einsatz ist ehrenamtlich. Spenden kommen sozialen Zwecken wie der Palliativarbeit der Maltester zugute.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Familie Jänicke aus Wallach stellt seit 1924 die Darsteller des Heiligen Martin und des Nikolauses in Rheinberg und Umgebung. Damit hat dieses Ehrenamt seit 95 Jahren in der Familie Jänicke Tradition. Gegründet vom Urgroßvater, macht sich heute mit dem Urenkel Phil Hagl die fünfte Generation auf den Weg, diese Tradition fortzusetzen. Und nicht nur das: Die bei dem Einsatz gesammelten Spenden kommen stets einem guten Zweck zugute. Jetzt durfte sich die ambulante Palliativarbeit der Malteser über eine Spende in Höhe von 400 Euro freuen.

Jedes Jahr im November beginnt eine anstrengende Zeit für die Familie Jänicke. 14 Tage lang ist dann der Heilige Martin hoch zu Ross mit dem Bettlerdarsteller unterwegs. Sie besuchen Kindergärten und Martinszüge von Duisburg bis Rheinberg. Teilweise sind Wolfgang Jänicke und sein Sohn Frederik getrennt mit den Bettlern Franz Trapp, Phil Hagl und einigen Helfern unterwegs, um das Leben von St. Martin und die Mantelteilung den Kindern näher zu bringen.

Ab Dezember geht es mit den Auftritten weiter. Bis zu 50 Besuche von Privathaushalten, Rentnergemeinschaften, Betriebsfesten, Schulen, Kindergärten und Vereinen stehen dann an, wo bereits gespannt auf den Nikolaus mit seinem Knecht gewartet wird. Auch hier gehen Vater und Sohn als Nikolaus mit Knecht arbeitsteilig vor. Und auch für dieses Jahr ist die Liste der Voranmeldungen voll. Als Höhepunkt steht der mehrfache Auftritt auf der Fahrt der „Riverlady“ von Xanten nach Wesel an.

Immer wieder wird dabei gefragt, was ein Auftritt kosten würde. Die Antwort der Darsteller lautet dann stets: „Die leuchtenden Augen der Kinder sind unsere Belohnung. Wenn Sie uns aber ein Dankeschön zukommen lassen wollen, so würden wir uns über eine kleine Spende sehr freuen.“ Diese Spenden werden gesammelt und dann ohne jeglichen Abzug seit vielen Jahren an den Verein „Helfende Hand“ überreicht. Dieser unterstützt bedürftige Familien in Bosnien mit Lebensmittelpaketen sowie zur Selbstversorgung mit Ziegen und Schafen. Ein weiterer Teil der Spenden kommt der ambulanten Palliativarbeit der Malteser zugute.

Und so konnte die Gründerin der ambulanten Palliativarbeit der Malteser, Maria Küsters, nun 400 Euro in Empfang nehmen. Sie bedankte sich herzlich und betonte die Bedeutung von Spenden für die Palliativarbeit. Denn die Betreuung der sterbenden Menschen und ihrer Angehörigen sowie die Trauerbewältigung der Hinterbliebenen – auch bei Kindern, die einen Elternteil verloren haben – sei nicht von den Krankenkassen oder staatlichen Stellen finanziert. Hier sei man auf Spendengelder angewiesen, so Küsters. Sie dankte der Familie Jänicke und deren Helfern für den außergewöhnlichen, ehrenamtlichen Einsatz und allen Spendern für die großzügige Hilfe.

(RP)