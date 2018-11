Größte Sonnenliege aus Eis : Duisburg holt frostigen Weltrekord im Landschaftspark

Foto: Antje Seemann 4 Bilder Duisburg holt Weltrekord mit riesiger Liege aus Eis

Duisburg Eine Woche lang haben 13 internationale Eiskünstler im Landschaftspark Nord in Duisburg geschleppt, gesägt und gepickt. Die Mühe hat sich gelohnt: Dort steht jetzt eine Rekord-Sonnenliege aus Eis.

Diese Sonnenliege ist nichts für heiße Sommertage. Stattdessen sollten sich die, die hier draufliegen, warm anziehen. Die Sonnenliege ist nämlich eine riesige Eisskulptur, die in der Gießhalle im Landschaftspark in Duisburg steht - dort, wo im Sommer das Open-Air-Kino stattfindet. Sechs Meter lang, 3,60 Meter breit und einen Meter hoch - das ist Weltrekord, seit Freitagabend auch offiziell. Endgültig besiegelt wurde der Rekord durch zwei Models, die sich in Badebekleidung darauflegten. Denn: Eine Liege aus Eis muss nach den Regeln auch Menschen aushalten. „Duisburg ist eine Weltrekord-Stadt“, sagt Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link.

Gegen 18 Uhr nahm der Richter des deutschen Rekordinstituts die Skulptur ab. Der Jubel bei den Eiskünstlern, die eine Woche an dem Werk gearbeitet haben, und dem Duisburger Reiseveranstalter Schauinslandreisen, der hinter der Aktion steckt, war riesig. Auch viele Besucher, die aus Neugier am Weltrekord-Versuch gekommen waren, freuten sich mit. Für Schauinslandreisen ist es bereits der dritte Weltrekord innerhalb von anderthalb Jahren. Im Sommer des vergangenen Jahres war es die XXL-Sandburg, ebenfalls im Landschaftspark Duisburg, diesen Sommer dann die Riesenwasserrutsche City-Slide in Mönchengladbach.

Die überdimensional große Sonnenliege allerdings ist nur eine von vielen Eisskulpturen, die an diesem Wochenende im Landschaftspark stehen. Schauinslandreisen hat in der Gießhalle eine komplette Urlaubslandschaft aus Eis bauen lassen. Mehr als 40 Tonnen haben die Künstler dafür geschnitzt, gesägt und am Ende mit schweren Arbeitsgeräten in die Gießhalle geschleppt. Vor allem der Aufbau der Liege war ein echter Kraftakt. Herausgekommen ist dafür ein Bild, das man so im Ruhrgebiet wohl noch nie gesehen hat.



Im Rahmen des Lichtermarkts im Landschaftspark sind rund 50 andere Eisskulpturen ausgestellt - alle passend zum Thema Urlaub: Engelchen unter Palmen, ein Weihnachtsmann auf einem Surfbrett und eben die eisige Liege. Wer die in voller Pracht sehen will, sollte sich beeilen. Denn solange es nicht friert, schmelzen die Engelchen und Schneemänner. Diese Woche haben die Figuren nur überlebt, weil sie in Tiefkühlcontainern zwischengelagert wurden. Der Eintritt zur Eisskulpturen-Ausstellung ist in der Karte zum Lichtermarkt für vier Euro enthalten. Karten gibt es auch an der Tageskasse im Landschaftspark.