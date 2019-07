Straßensperrung : 18 Bäume an der Wolfskuhlenallee werden jetzt gefällt

Die ersten kranken Bäume sind schon gefällt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg-Budberg An der Wolfskuhlenallee in Budberg ist am Montag mit Baumfällarbeiten begonnen worden. Wie mehrfach berichtet, sind dort 18 Ahorn-Bäume von der Rußrindenkrankheit befallen. Weil unklar war, wie es um die Standsicherheit der Bäume bestellt ist, sperrte die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Rheinberg die Allee bereits Mitte Mai.