Ausstellung im Rathaus: Frauen dominieren den Saal des Rates

Neun kreative „Frauen am Niederhein“ (v.l.): Regine Kielmann, Barbara Spickermann-Horn, Antje Paselk, Renate Scheel, Brigitte Tackenberg-Özek, Petra Klein, Elke Munse, Magdalena Graf und Claudia Holsteg-Küpper. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Die Eröffnung der Werkschau „X-Positions“ im Alpener Rathaus mit Kartoffelsuppe und Judy Bailey war heiter, das Interesse beachtlich. Auch Männer mischten sich unter die Gäste.

Sie sind neun Frauen zwischen 52 und 77 Jahren, kommen vom Niederrhein, aus Städten rechts und links des Rheins, nennen sich „X-Positions“ und sind seit dieser Woche mit einer Auswahl ihrer Werke und ihrem ersten gemeinsamen Projekt „Frauen am Niederrhein“ in Alpens guter Stube zu Gast. Bürgermeister Thomas Ahls eröffnete vor einer großen interessierten Gästeschar – in der sich übrigens auch viele Männer befanden – die Ausstellung, die auch deswegen besonders interessant ist, weil hier verschiedene Stile und Techniken miteinander korrespondieren, aber nicht konkurrieren.