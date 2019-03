Amplonius-Statue in Rheinberg: „Affront gegen das Ehrenamt“: Tatzel kritisiert Kritiker

Amplonius-Statue in Rheinberg

Rheinberg Nun hat sich in der Debatte um die Amplonius-Statue Bürgermeister Frank Tatzel zu Wort gemeldet. Er hat die Kritik als „Affront gegen das Ehrenamt“ bezeichnet.

Der Bürgermeister stellt sich schützend vor den Heimatverein: Der habe sich „engagiert dafür eingesetzt, dass an einen großen Sohn unserer Stadt erinnert wird“, so Tatzel. „Dafür sollten wir ihm danken, anstatt ihn zu kritisieren.“ Inhaltlich geht er mit keinem Wort auf die Kritik, vornehmlich an der fehlerhaften Schrifttafel zu Füßen des Amplonius, ein.