Home.Alpen-Festival 2022 : Musik für die Herzen aller Menschen

Das Home.Alpen-Festival fand auf auf dem Reitplatz in Veen statt. mancher Besucher staunte darüber, was die Organisatoren mit Unterstützung der Gemeinde in nur neun Monaten auf die Beine gestellt hatten. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Mit dem Home.Alpen-Festival ist am Samstag ein großes Friedensfest gefeiert worden. Die Gemeinde präsentierte sich tolerant und weltoffen. Mehr als 1000 Menschen kamen. Für Gänsehaut sorgte die Lebensgeschichte einer 17-Jährigen.

Was für eine einzigartige Open-air-Atmosphäre. Weit über tausend Menschen waren auf das Gelände des Reitervereins Eintracht Veen gekommen, verfolgten auf Stühlen und auf Picknickdecken das Home.Alpen-Festival. Bei der Neuauflage des 2018 erstmals inszenierten Events präsentierten sich die Alpener einmal mehr tolerant und weltoffen. Was die Organisatoren mit tatkräftiger Unterstützung der Gemeinde in nur neun Monaten Vorbereitungszeit auf die Beine gestellt hatten, versetzte so manchen Besucher in pures Staunen. „Das ist der Wahnsinn, hier könnten auch die Höhner auftreten“, meinte der Kamp-Lintforter Klaus Brinkmann mit einem Blick auf die vier insgesamt 32 Meter langen und sechs Meter tiefen Bühnen vor Kopf.