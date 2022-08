NRW-Pumptrack Cup in Rheinberg : Bundesligareife Rundenzeiten auf dem Pumptrack

Ben Michael Strotzek (9) ist mit seinem Vater aus Leopoldshöhe bei Bielefeld zum Rennen in Rheinberg gekommen. Der Junge schaffte in der Klasse U13 den Sprung ins Finale. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Der erst Anfang dieses Jahres gegründete Moerser Verein „StreetGrown“ hat in Rheinberg den ersten von drei Rennen des offenen NRW-Pumptrack-Cups durchgeführt. Die mehr als 70 Fahrer und Fahrerinnen kamen aus ganz Deutschland und den Niederlanden.

Ben Michael Strotzek ist noch etwas aus der Puste. Integralhelm, schwarzer Overall, Handschuhe – der neunjährige Junge aus Leopoldshöhe bei Bielefeld hat seine Runden auf seinem kleinen edlen BMX-Rad der Marke Meybo Holeshot absolviert, ist als jüngster Fahrer in der Alterskategorie U13 angetreten und hat Rundenzeiten von 17, 18 Sekunden auf dem Rheinberger Pumptrack hingelegt. Das ist echt ordentlich. „Ich bin ganz zufrieden damit“, sagt Ben Michael, „ich bin sogar ins Finale gekommen.“

Das heißt: Der junge Fahrer aus dem TuS Leopoldshöhe darf sich Hoffnungen darauf machen, eventuell als Landessieger beim offenen NRW-Pumptrack-Cup hervorzugehen. Dazu muss er aber nach dem Startlauf in Rheinberg am Samstag auch die beiden Folgerennen in Wuppertal (am 27. August) und in Essen (am 10. September) erfolgreich bestreiten.