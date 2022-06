Flüchtlingsintegration nach Noten : Alpen – „Weltdorf mit Herz“ und Musik

Alpen Die Proben für das große Friedensfestival mit 270 Akteuren aus unterschiedlichsten Nationen, das Mitte August in Veen gefeiert wird, laufen auf Hochtouren. Die Vorfreude ist riesig. Der Kartenverkauf hat inzwischen begonnen.

„Bekanntes, aber auch Neues ist dabei. Wir erleben jetzt eine neue Zeit, die von Corona bestimmt wurde und jetzt vom Krieg in der Ukraine“, erzählt sie. Ihren neuen Songs gibt sie eine Botschaft mit: „Bleibt in euren Herzen offen. Lässt euch nicht von der Angst bestimmen, denn wir sind nicht allein.“ Rund die Hälfte der Mitwirkenden ist neu zum Projekt gestoßen, das mit rund 270 Akteuren früh voll besetzt war, „weil jeder Lust hatte mitzumachen“, so Baileys Beobachtung. „Wir arbeiten wie verrückt. Die Vorfreude auf die Festivaltage ist riesig.“ so Judy Bailey: „Wir brauchen so etwas in dieser Zeit. Die Musik ist so hochwertig. Die Momente werden bewegend sein und uns allen Mut machen.“