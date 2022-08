Trendsport am Niederrhein : Pumptrack-Rennen um den NRW-Cup starten in Rheinberg

Rheinberg/Moers Der Pumptrack in Rheinberg zieht zahlreiche Fans der noch jungen Sportart an – auch von weit her. Nun startet Moerser Verein StreetGrown hier sein erstes Rennen um den NRW-Cup. Alter spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle.

Der Moerser Verein StreetGrown richtet am Samstag, 13. August, ab 9 Uhr, auf dem Pumptrack in Rheinberg (Friedrich-Stender-Weg) in Rheinberg zum ersten Mal ein Rennen um die NRW-Meisterschaft im Pumptrack aus. Zahlreiche Kinder und Jugendliche nutzen die asphaltierten Wellenbahnen mit Fahrrädern, Scootern oder Skateboards. Selbst die Kleinsten haben auf ihren Laufrädern ein großes Vergnügen. Und neben alledem, gibt es neuerdings echten Rennsport auf den Pumptracks in NRW zu erleben. Der Moerser Verein ist mit seinem offenen Pumptrack um den NRW-Cup deutschlandweit der erste Veranstalter einer Rennserie in dieser noch recht jungen Radsportart. Der Radsportverband NRW und die Sparkassenkulturstiftung Rheinberg konnten als Kooperationspartner gewonnen werden. „Wir freuen uns, hier mit unseren Partnern eine neue, in Deutschland einzigartige Rennserie auf die Beine zu stellen“, sagt StreetGrown-Vorsitzender Mathias Klaft-Turnau. Die Austragungsorte der Pumptrack-Serien sind neben Rheinberg noch Wuppertal und Essen. „In Rheinberg sind wir auf eine Familie aus dem Bielefelder BMX- Club getroffen, die extra zum Training nach Rheinberg angereist war“, erzählt Vize-Vorsitzender Michael Schmitz. An den Rennen teilnehmen dürfen alle ambitionierten Pumptrack-Nutzerinnen und -Nutzer mit Fahrrädern und Stuntscootern. Gestartet wird in verschiedenen Altersklassen, beginnend bei U 9 bis zur Klasse 45plus. Die jungen Sportlerinnen und Sportler freuen sich auf ein begeisterungsfähiges Publikum und lautstarke Anfeuerung bei den Rennen. Auch Rentner-Racer der Klasse 45plus bringen’s mit Fan-Unterstützung zu beachtlichen Rundenzeiten.