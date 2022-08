Nutzer für Landmarke in Rheinberg gesucht : Letzte Chance für das Trafo-Türmchen

Rheinberg-Vierbaum Wenn das Unternehmen Westnetz für die ausrangierte Landmarke am Lohmühler Weg in Vierbaum keinen Interessenten findet, wird das 60 Jahre alte Stromhäuschen abgerissen. Die Grundstücksverhältnisse sind schwierig.

„40 Trafo-Türmchen habe ich in den Kreisen Wesel und Kleve schon entwickelt“, erzählt der Rheurdter. Einer davon steht am Eyländerweg auf der Bislicher Insel in Xanten und dient heute als kleiner Aussichtsturm. Gerne werden die ehemaligen Trafo-Stationen als Brut-, Nist- oder Rückzugsorte für Vögel oder Fledermäuse hergerichtet und dienen so dem Natur- und Artenschutz. Auch das kleinste Strommuseum in Deutschland, in Schermbeck-Damm, ist in einer ehemaligen Trafo-Station untergebracht. Und in Warstein-Allagen befindet sich ein Scriptorium in den kleinen Räumen, wo einst Starkstrom heruntergebremst wurde: ein öffentlicher Bücherschrank und Lesezimmer. Der Klartext-Verlag hat sogar ein Buch über die Türmchen herausgegeben. Es heißt „Von Turm zu Turm – Tipps und Touren rund um ein Stück Stromgeschichte“.