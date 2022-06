31 Konkurrenten in NRW : Veen auf Laufsteg fürs Zukunftsdorf im Land

Alpen Von Mitte August an reist die NRW-Jury über Land in die 32 Sieger-Orte, die sich für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ qualifiziert haben.

Veen gehört zu den 32 Orten, die als Kreissieger von Mitte August an im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ um den nordrhein-westfälischen Landestitel kämpfen. „Die Beteiligung am Dorfwettbewerb zeigt, wie groß das bürgerschaftliche Engagement im ländlichen Raum ist“, sagte Minister Lutz Lienenkämper im Vorfeld der Ausscheidung. Die dörflichen Gemeinschaften würden die aktuellen Herausforderungen und neuen Aufgaben „beherzt“ angehen und einen wichtigen Beitrag leisten, „den ländlichen Raum fit für die Zukunft zu machen“.

Insgesamt 415 Dörfer in Nordrhein-Westfalen hatten sich auf Kreisebene den Bewertungskommissionen gestellt. Durch den Dorfwettbewerb würden Prozesse angestoßen und vorangetrieben, die künftigen Herausforderungen begegnen und häufig fortgesetzt werden, so Lienenkämper, der als Finanzminister auch das Umweltressort verantwortet. Die Konkurrenz liefere wichtige Impulse, Dörfer und Regionen krisenfest und zukunftssicher zu machen.

Projekte, die im Rahmen des Dorfwettbewerbs erfolgreich umgesetzt würden, würden die ländlichen Räume bereichern. In diesem Jahr lege der Landeswettbewerb den Schwerpunkt auf bürgerschaftliches Engagement und ganzheitliche Dorfentwicklung, erläutert der Minister. In die Bewertung sollen nicht nur das erreichte Niveau, sondern auch die Ausgangssituation des Dorfes und seine Entwicklungsschritte einfließen.

Das Krähendorf Veen hat im Kreis Wesel vor allem dadurch imponiert, so sagte Landrat Ingo Brohl bei der Siegerehrung, dass es sich in den „Dorfgesprächen“ unter anderem mit Klimaschutz und kreativer Landwirtschaft für regionale Nachhaltigkeit einsetze. Ortsvorsteher Michael van Beek hatte sich da schon zuversichtlich für den Landeswettbewerb geäußert: „Wenn man auf den Platz geht, will man nicht verlieren. Wir haben noch nicht alle Asse gespielt.“

Von Mitte August – wenn in Veen das große Integrationsfestival Alpen Home steigt – bis Anfang September wird die Landesbewertungskommission die 32 Dörfer bereisen. Die Sieger werden am 11. September in Bad Sassendorf verkündet. Bei einem Erfolg winkt die Teilnahme am Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft 2023“.