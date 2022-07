Nachbarschaftsbneratung und Flüchtlingshilfe Alpen : Kreative Heimatsuche beim Festival

Alpen Flüchtlingshilfe und Nachbarschaftsberatung Alpen starten einen Aufruf. Es geht um „Wohlfühl- beziehungsweise Zufluchtsorte, die ein sicheres Heimatgefühl in stürmischen Zeiten bieten“.

„Heimat – Wie fühlt sich das an?“ Die Leader-Nachbarschaftsberatung, die Flüchtlingshilfe und Astrid Kummer, Flüchtlingskoordinatorin der Gemeinde Alpen, möchten mit einer gemeinsamen Aktion das Wissen um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt der Menschen untereinander stärken. Ihre Überzeugung formulieren sie so: „Gesellschaftlicher Zusammenhalt erwächst aus der Begegnung und durch gemeinsames Erleben.“ Der Auftakt zu dieser heimatlichen Initiative soll am Samstag, 13. August, von 15 Uhr bis 19 Uhr auf dem Home-Alpen-Festival auf dem Reitgelände am Püttenweg in Veen sein – und da am Stand der Alpener Nachbarschaftsberatung.