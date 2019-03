Unsere Woche: Wenn sich Ehrenamt exponiert, muss Kritik erlaubt sein

Rheinberg Selten hat eine Figur die Gemüter in der Stadt Rheinberg so bewegt wie die Amplonius-Statue vor St. Peter. Kaum war das Denkmal enthüllt, brach ein Sturm der Entrüstung los. Nun hat sich auch der Bürgermeister zu Wort gemeldet und das „dröhnende Schweigen“ beendet, wie’s ein Kritiker bildmächtig formuliert hat.

Wenn der Heimatverein zweifellos in lobenswerter Absicht die Erinnerung an einen großen Mann der Stadtgeschichte in Bronze gießen lässt und ihn an exponierter Stelle mitten in der Stadt platziert, muss er damit leben, dass sich denkende Menschen daran reiben. Gut gemeint, schützt nicht vor kritischen Urteilen. Und was ist falsch daran, wenn darum gerungen wird, wie man in heutiger Zeit bildlich an historische Figuren erinnert? Da kann man durchaus unterschiedlicher Auffassung sein. Allein die Debatte darüber ist fruchtbar, auch wenn’s keine allgemeingültige Lösung gibt.