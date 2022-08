Ausstellung im Textilmusem : Peru! Älteste Stoffe bis zu 1400 Jahre alt

Info

Ausstellungseröffnung Das Deutsche Textilmuseum Krefeld lädt am Sonntag, den 21. August zur Ausstellungseröffnung in die Museumsscheune an der Albert-Steeger-Straße 5 ein. Es sprechen Dr. Annette Schieck, Dr. Isa Fleischmann-Heck, Kerstin Jensen und Lothar Birnbich. Die Künstlerin Gail Rothschild aus New York wird per Video zugeschaltet.

Öffnungszeiten der Ausstellung Die Ausstellung „Peru – ein Katzensprung“ ist vom 21.8.2022 bis zum 23.4.2023 im Museum am Andreasmarkt 8 zu sehen. Öffnungszeiten bis 31.10.: Dienstag bis Sonntag 10–18 Uhr, vom 1. November bis 31. März: Di – So 11-17 Uhr, ab 1. April Di-So 10-18 Uhr