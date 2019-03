Rheinberg : Vielfältige Kunst im Stadthaus

Kunstwerk im Doppelpack: Mutter Barbara Schweifer fotografiert ihre Tochter Anna (10 Jahre) vor ihrem Bild. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Die Kunst AG vom Amplonius-Gymnasium freut sich, dass sie ihre Werke öffentlich zeigen kann. Materialien, Techniken und Motive der Schüler variieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schülerinnen und Schüler des Amplonius-Gymnasiums freuen sich über eine besondere Aufmerksamkeit. Sie stellen ihre künstlerischen Arbeiten drei Wochen lang im Stadthaus öffentlich aus. Bürgermeister Frank Tatzel eröffnete die Ausstellung, die mit Tanzperformance begann. Von Glück sprach Schulleiter Marcus Padtberg. Im Stadthaus die eigenen Arbeiten auszustellen, sei eine Ehre.

„Unsere Kunst-AG ist ein Dauerbrenner“, freute sich der Schulleiter. Aus zwei Halbjahren zeigen Jugendliche ausgewählte Arbeiten. Edith Beck-Kowolik ist die begleitende Kunstpädagogin. Die Arbeitsweisen wie auch die Materialien zeigen: „Kunst bedeutet Vielfalt.“ Von naturalistisch bis abstrakt, farbige oder schwarz-weiße Darstellung, die Arbeiten tragen die Handschrift der Kunst AG. Einige Arbeiten erzählen eine Geschichte im Comic-Stil – von Anfang bis Ende.

Andere sind in Mosaik-Technik gehalten und konzentrieren sich auf die farbliche Darstellung. Noch andere Arbeiten zeigen Formen und Figuren mit der traditionsreichen Tuschefeder. Ein konkretes Thema hatte Edith Beck-Kowolick nicht vorgegeben, sondern mit „Zeichnen und Malen“ lediglich die Richtung gewiesen.

Zu den Herausforderungen gehörte es beispielsweise, einen Gegenstand mit den Augen abzumessen und ihn dann im anderen Maßstab aufs Papier zu bringen. „Beobachten, abschätzen, malen, das ist der Lernprozess. Wie sich das ausgewählte Arbeitsmaterial und die Farben miteinander verhalten, ist eine weitere Erfahrung“, so Edith Beck-Kowolik: „Ich glaube, die umfangreiche Materialauswahl bis zur feinen Zeichenfeder sorgt für den Reiz.“

Acryl- und Tempera-Farbe oder Tusche, Vielfalt und verschiedene Mal- und Mischtechniken sind gewollt. Auch in abstrakter Arbeitsweise haben sich die Jugendlichen ausprobiert. „Sich von einem konkreten Objekt zu lösen und sich nur auf die abstrakte Form zu konzentrieren, gehört zur hohen Kunst“, so die Kunstpädagogin. Jeweils zwei Schulstunden in der Woche, ein Angebot für den fünften bis neunten Jahrgang, gehören der Kunst AG.

Warum sie bei den Jugendlichen so hoch im Kurs steht, verriet Sarah Eppers (11). „Die Atmosphäre stimmt, untereinander tauschen wir uns aus“, so die Sechstklässlerin. Taucht eine Frage auf, ist Edith Beck-Kowolick umgehend zur Stelle. „Zusammen malen ist ein tolles Gefühl“, so Sarah, die ihre Eltern mit zur Ausstellungseröffnung brachte. „Ich bin von den Arbeiten hellauf begeistert und natürlich stolz auf Sarah“, sagte Papa Daniel. Cousine Lisa, mittlerweile schon im Kunststudium, spornte Sarah damals an.