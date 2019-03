Kiesgegner in den Kreisen Wesel und Kleve: Protest: Grünes N für Niederrhein

Alpen/Rheinberg Die Kiesgegner in Alpen und Rheinberg entwickeln Kreativität im Kampf gegen die Abgrabungspläne am Niederrhein. Sie haben ein Symbol geschaffen für ihren Widerstand: ein grünes N.

„Das steht für den grünen Niederrhein“, sagt Denise Cleve, Sprecherin der Kiesgegner in Drüpt und Millingen. Den wollen die Abgrabungsgegner, die sich in den Kreisen Wesel und Kleve zusammen geschlossen haben, erhalten.

„Grün steht bekanntlich für die Hoffnung, dass es noch nicht zu spät ist und noch was geht“, so Cleve. Sie hofft, dass alle, die keine weiteren Kieslöcher mehr dulden wollen, sich ein grünes N in den Vorgarten stellen – entweder selbst eins zimmern oder sich eins für acht Euro bei der Bürgerinitiative ordern. „Nicht jeder kann ein großes Banner am Gartenzaun befestigen“, so die Sprecherin. Auch ein stilles Symbol könne Kraft entfalten, wenn genügend mitmachten und es so zu einer echten Protestmarke etablieren.