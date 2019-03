Klimafreundliches Kraftwerk: Umweltausschuss stellt auf Grün für Solvays Holz-Kraftwerk

Rheinberg Einstimmiger Beschluss: Politik begrüßt die klimafreundliche Investition in den Standort Rheinberg. Von Donnerstag an liegen die Pläne öffentlich aus.

Die Solvay ist auf ihrem Weg, am Standort Rheinberg deutlich klimafreundlicher zu werden und den CO 2 -Ausstoß um ein Viertel zurück zu fahren, vor Ort einen wichtigen Schritt weiter gekommen. Der Umweltausschuss hat am Mittwochabend grünes Licht gegeben für eine positive Stellungnahme zu den Plänen des Unternehmens, künftig auf „Woodpower“ zu setzen. Bekanntlich soll an der Ecke Xantener Straße/Zollstraße im Sommer mit dem Bau eines hocheffizienten Kraftwerkes begonnen werden, das mit Altholz befeuert wird. Es soll von Mitte 2021 an für die Produktion wichtigen Dampf liefern und zusätzlich Strom ins Netz speisen (die Redaktion berichtete mehrfach).