Zahlreiche Rechtschreibfehler: Ehemaliger Schulleiter korrigiert Text auf Amplonius-Tafel

Rheinberg Die Debatte um die Amplonius-Statue in Rheinberg geht weiter. Nun hat ein ehemaliger Schulleiter den Text überprüft – und zahlreiche Fehler angestrichen. Wie bei einer Klassenarbeit.

Im Text auf der Bronzetafel an der Amplonius-Statue in Rheinberg sind offenbar mehr Fehler als zunächst bekannt. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls Siegfried Zilske, der ehemalige Leiter des Städtischen Gymnasiums in Kamp-Lintfort (SGKL). Er hat die Tafel abfotografiert und wie eine Klassenarbeit behandelt: Zeile für Teile ist er durchgegangen und hat angestrichen, was ihm aufgefallen ist. Dabei habe er acht Rechtschreib- und Grammatikfehler gefunden, die korrigiert werden sollten, schreibt Zilske in einer E-Mail an unsere Redaktion. Konkret strich er folgende Stellen an: