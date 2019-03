Versuchter Totschlag: Alpener sticht Stiefvater nieder

Die Verhandlung vor dem Landgericht in Kleve wird am 10. April fortgesetzt. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Alpen Ein 34-jähriger Mann aus Alpen muss sich seit dieser Woche vor dem Landgericht in Kleve wegen versuchten Totschlags verantworten. Er hat die Tat gestanden.

Ein 34-jähriger Mann aus Alpen muss sich vor dem Landgericht Kleve wegen, wie es die Staatsanwältin formulierte, des Versuchs verantworten, „einen Menschen zu töten, ohne ein Mörder zu sein, und ihn körperlich misshandelt“ zu haben. Kai G. soll seinem Stiefvater Ende September mit den Worten „Ich steche dich ab“ ein Küchenmesser in den Rücken gestoßen und den am Boden liegenden Mann geschlagen haben.

Zwei Zeugen seien dem Schwerverletzten zu Hilfe gekommen, hätten den Angeklagten vom Opfer weggezogen und ihm das Messer abgenommen. Es habe höchste Lebensgefahr bestanden. Das Opfer soll massiv geblutet haben und sei nur durch eine sofortige Notoperation gerettet worden. Der Angeklagte wurde noch am Tatort festgenommen, sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Alkoholtest habe einen Promillewert von 1,48 ergeben.

Mordfantasien in die Tat umgesetzt - Prozess in Kleve gegen 25-Jährigen

Grausames Tötungsdelikt : Mordfantasien in die Tat umgesetzt - Prozess in Kleve gegen 25-Jährigen

Der Angeklagte lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern seit Januar 2018 in einer Wohnung im Obergeschoss des Hauses, das sein Stiefvater gekauft und in das dieser mit seiner Frau, der Mutter des Angeklagten, am 29. September einziehen wollte – dem Tag der Tat. Kai G. habe sich gegen Mittag eine Cola mit Ouzo gemischt, im Fernsehen Fußball geschaut, sei immer wieder heimlich in die Küche gegangen und habe getrunken.