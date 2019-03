Zukunft des Handwerks am Niederrhein: Mit dem Schlüssel zur digitalen Zukunft

Zukunft des Handwerks am Niederrhein

In der Rheinberger fand die Lossprechung der Innung für Elektro-und Informnationstechnik statt. Die 42 Jung-Gesellen dürfen stolz auf ihre Leistungen sein. Sie sind fit für einen Beruf mit Zukunft. Foto: Fischer, Armin (arfi)

RHEINBERG Die Innung für Elektro- und Informationstechnik hat in Rheinberg jetzt 42 Auszubildende losgesprochen.

Die Lossprechung bleibt zentrales Element der Innung, wie Obermeister Harry Hüther in Rheinberg bei der Ausbildungs-Abschlussfeier der Innung für Elektro- und Informationstechnik des Kreises Wesel betonte. Für ihn sei es traditionelles Brauchtum, das seine Wurzeln im Zunftwesen habe. Sie reichen zwar bis ins elfte Jahrhundert zurück, haben aber bis heute im 21. Jahrhundert weiterhin ihre Berechtigung. Er begrüßte 42 Junggesellen, die mit Eltern, Vertretern der Ausbildungsbetriebe und Ehrengästen den besonderen Augenblick der Lossprechung erlebten.

Zu den Ehrengästen gehörten unter anderem Vize-Landrat Josef Devers wie auch Birgit Nuyken, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Wesel. Hüther, der seine erste Lossprechung als Lehrlingswart erlebte, hob die Bedeutung des Handwerks für Elektro- und Informationstechnik in der digitalen Zeit besonders hervor. „Was wären wir ohne das Handwerk?“, lautete seine Ausgangsfrage. Alles, was das Umfeld des Menschen ausmache, leiste das Handwerk – von den eigenen vier Wänden bis hin zu handwerklichen Dienstleistungen.

Top Jannik Schmidt aus Wesel legte als Prüfungsbester mit Höchstpunktzahl die Gesellenprüfung der Elektroniker (Energie-und Gebäudetechnik) ab. Er hat bei Elektro Eimers in Hamminkeln-Brünen gelernt.

Im digital vernetzten Jahrhundert komme dem Bereich der Elektro- und Informationstechnik eine Schlüsselstellung zu. „Das ist viel mehr als nur das Setzen von Steckdosen und Anbringen von Deckenleuchten“, so Hüther. „Wir erleben heute den global steigenden Bedarf an sauberen Energien mit einer optimalen Energieversorgung und intelligentem Verbrauch“, so Hüther. Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Sicherheit laute die heutige Herausforderung auch für die Innung und ihre Ausbildungsbetriebe, die bei der Umsetzung der Energiewende und dem Erreichen der Klimaschutzzielen gefordert seien. Die Informationstechnik sei auf dem Vormarsch. „Smart home“ als globaler Trend für alle Wohn-, Arbeits- und Lebensbereiche – alles vom Handy aus zu bedienen – spiele für die Weiterentwicklung der Branche die zentrale Rolle.